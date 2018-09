Festa ad Agrigento, riapre al pubblico il palasport Pippo Nicosia

Riapre al pubblico il palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Completati i lavori ristrutturazione e ammodernamento, l'impianto è stato inaugurato alla presenza del sindaco Lillo Firetto, del figlio del compianto Pippo Nicosia, Giovanni, e del presidente della Real Basket Agrigento, Alessandro Bazan. E' proprio l'associazione sportiva che si è aggiudicata la gestione dell’impianto comunale ad aver sostenuto l'intervento.

Tante le autorità che hanno partecipato alla cerimonia di riapertura, ma anche tanti ex giocatori e giocatrici di pallavolo e pallacanestro, oltre ad allenatori e dirigenti delle società sportive agrigentine.

Un momento molto sentito dalla città a giudicare dagli oltre 300 spettatori che al termine della cerimonia hanno assistito all’incontro amichevole di pallavolo femminile tra la Seap Aragona, neo promossa in serie B2 e la Sigel Marsala, appena ripescata in serie A2.

A vincere l'incontro la squadra ospite per 2 a 1: parziali 25-23, 18-25, 22-25. Un risultato che comunque lascia soddisfatti entrambi gli allenatori, quando ormai manca poco al debutto nei rispettivi campionati di appartenenza.

Dopo il taglio del nastro, il palasport “Nicosia” è ora pronto a entrare in funzione e a ospitare attività come mini-basket, mini-volley, pallacanestro giovanile, arti marziali, scherma, spinning, fit boxe, funzionale per citarne alcune. Per le iscrizioni e le informazioni basta rivolgersi alla segreteria dell'impianto dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 20.

