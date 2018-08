Ritrovato l'esemplare di aquila di Bonelli scomparso da Cattolica Eraclea

Si temeva di averlo ormai perso per sempre, fino a quando non è tornato a farsi notare nei cieli di Caltanissetta. È stato finalmente ritrovato l'esemplare di aquila di Bonelli scomparso dai radar dei ricercatori del progetto Life ConRaSi, rimasto in cura per 18 mesi nei centri di recupero della fauna di Ficuzza e Cattolica Eraclea, nell'Agrigentino.

Lillo - così è stato chiamato l'esemplare - era sparito nel nulla lo scorso 8 luglio nonostante fosse dotato di un trasmettitore satellitare. Al momento del ritrovamento è stato accertato che si fosse guastato il sistema di ricarica della batterie solari del trasmettitore, "nascondendo" così il rapace ai satelliti.

