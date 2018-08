Seap Aragona, primo impegno stagionale con la Sigel Marsala

Primo impegno stagionale per la Seap Aragona sabato 1 settembre: la squadra, neo promossa nel campionato di pallavolo di B 2, affronterà in amichevole la Sigel Marsala che milita in A2.

Il test match è in programma al Palasport Nicosia di Agrigento alle 19, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'impianto sportivo, prevista per le ore 18.

Intanto, prosegue senza particolari intoppi la preparazione atletica. La squadra, agli ordini dell'allenatore Francesco Eliseo, del suo vice Dino Arnone e della praparatrice atletica Maria Valente, continua ad allenarsi due volte al giorno; in sala pesi ed in piscina al mattino, mentre nel pomeriggio atletica e tattica al palazzetto dello sport Pippo Nicosia di Agrigento.

Sono tredici le atlete a disposizione dello staff tecnico. Si è aggregata al gruppo anche la schiacciatrice Cristiana Messina, mentre la centrale Pamela Salamone è ancora a riposo dopo un intervento chirurgico al ginocchio.

