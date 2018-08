La scomparsa di Gessica a Favara, nuovo appello dei familiari

Gessica Lattuca non si trova: cresce l’ansia e la preoccupazione per i familiari e gli amici della giovane 27enne, madre di 4 bambini, scomparsa nel nulla lo scorso 12 agosto da Favara. Sono trascorsi ormai 14 giorni dalla sua misteriosa scomparsa.

I carabinieri hanno raccolto la denuncia presentata dai familiari il 14 agosto e da allora le indagini e le ricerche proseguono senza sosta. In un primo momento sono state setacciati i luoghi abitualmente frequentati dalla ragazza, ma l’esito è stato negativo. Anche ieri per tutta la giornata è stata battuta tutta la zona di campagna circostante al centro abitato in prossimità del luogo in cui Gessica è stata vista per l’ultima volta. Cioè nei pressi di contrada Conso. Secondo le ultime notizie trapelate pare che le ricerche degli inquirenti si siano concentrate in modo particolare su alcuni quartieri di Favara. Si tratta verosimilmente di zone frequentate dalla stessa 27enne.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE