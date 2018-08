Il nuovo palasport di Agrigento aprirà a settembre

Sarà una stagione totalmente nuova per lo sport agrigentino. Se il PalaNicosia è stato inaugurato con i primi allenamenti della Seap Aragona, squadra pallavolistica che utilizzerà la struttura per le gare casalinghe, manca pochissimo per l’apertura della palestra distrettuale, cui manca pochissimo all’apertura.

A meno di novità a breve quella che fino a qualche anno fa era il simbolo delle incompiute agrigentine aprirà le porte allo sport.

Dopo la conclusione dei lavori infatti sono in corso in questi giorni i collaudi, a breve terminati. Solo alla fine dei passaggi burocratici necessari che riguardano i certificati di agibilità sarà possibile inaugurare la struttura.

