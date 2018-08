Guasti alla rete idrica, disagi a Siculiana e a San Giovanni Gemini

Due guasti nella rete idrica lasciano a secco i comuni di Siculiana e San Giovanni Gemini. Lo comunica Girgenti Acque. la società che gestisce il servizio nell'Agrigentino.

A causa di un nuovo guasto all’impianto di sollevamento, che alimenta il serbatoio Cantamatina nel Comune di Siculiana, non è stato accumulato un volume di acqua sufficiente per effettuare la distribuzione idrica prevista nella giornata odierna dal serbatoio. Pertanto la distribuzione idrica, nelle zone denominate “Stazione” (turno 1) e “via Roma” (turno 2), è stata rinviata a domani.

Inoltre, è stata interrotta improvvisamente la fornitura idrica presso il punto di consegna denominato "Serra Canale", nel Comune di San Giovanni Gemini, causata da un guasto alla condotta di adduzione e quindi la turnazione idrica in programma per oggi subirà limitazioni o slittamenti. Siciliacque sta intervenendo per le riparazioni.

