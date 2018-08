Palma di Montechiaro, recuperata una pistola nascosta in un deposito: arrestato agricoltore

Avrebbe dovuto essere un ordinario controllo, uno di quelli che - ciclicamente - i poliziotti fanno a carico di chi è sottoposto a misure cautelari. In quel magazzino, in realtà, i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro – che è coordinato dal commissario capo Tommaso Amato – hanno trovato prima degli infissi in alluminio e un trattore risultati rubati e poi una pistola da guerra, con le relative munizioni.

Così è scattata, su disposizione del questore di Agrigento Maurizio Auriemma, una vera e propria operazione anticrimine. Ad essere arrestato, in flagranza di reato, è stato Angelo Castronovo, agricoltore sessantunenne di Palma di Montechiaro. Su disposizione del sostituto procuratore di turno, titolare del fascicolo d’inchiesta immediatamente aperto, l’uomo è stato portato, dopo le formalità di rito, alla casa circondariale «Di Lorenzo» di contrada Petrusa ad Agrigento.

© Riproduzione riservata