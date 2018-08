Campobello di Licata, lavori di manutenzione al cimitero

Anche il cimitero comunale “vuole” le sue “buone e dritte” vie. L’architetto Salvatore Paci, responsabile della quarta area comunale Lavori pubblici, Urbanistica e Manutenzioni, infatti, è stato nominato, dalla Pubblica amministrazione di Campobello di Licata, guidata dal sindaco Giovanni Gioacchino Picone, Responsabile unico del procedimento (Rup) e progettista dei lavori di pavimentazione di vie del cimitero comunale.

Il progetto è stato approvato, con determina dirigenziale, approvato in linea tecnica ed amministrativa, Il bando di gara, mediante procedura aperta, è stato indetto per l’importo complessivo di euro 23.941,39 iva al 22 per cento, importo a base asta soggetto a ribasso di euro 23.738,55 euro oltre iva.

