Ladri in azione ad Agrigento, svaligiata una villa

Furti in spiaggia, ma anche in abitazione. Perché i delinquenti non si «riposano» neanche durante le feste. Anzi, ne approfittano. Ad essere presa di mira è stata una villetta di via Magellano. Ma anche due ragazze che erano andate a fare un bagno e a trascorrere qualche ora di relax a San Leone. Dei due, diversi, episodi di furto si stanno occupando i poliziotti e i carabinieri.

In via Magellano, i malviventi – autentici «topi d’appartamento» – hanno approfittato del fatto che una famiglia si fosse recata in spiaggia per trascorrere la notte di Ferragosto. Sapendo di poter agire in maniera indisturbata, i ladri hanno rovistato fra armadi e cassetti e sono riusciti a portar via tutti i preziosi.

