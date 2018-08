Illuminazione pubblica ad Aragona, arriva finanziamento da un milione

Si è riunito d’urgenza il consiglio comunale di Aragona che, prima della fine d’agosto, ha approvato una variazione al Piano triennale delle opere pubbliche, al fine di conquistare un finanziamento che porterà benefici all’illuminazione pubblica.

Il finanziamento era in scadenza il 30 agosto, e, per questo motivo, l’assemblea cittadina di Aragona è tornata a riunirsi per accelerare i tempi, approvando l’unico punto all’ordine del giorno della seduta.

Un voto che permette al Comune di Aragona di portare alle casse dell’Ente la cifra di 950 mila euro. Una somma che, restando al di sotto della soglia del milione di euro, pertanto, non necessita della compartecipazione da parte del Comune.

