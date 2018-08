L’Akragas diventa Olimpica e riparte dalla Promozione

Si riparte dalla Promozione. Resta il nome Akragas ma la nuova società si chiamerà «Olimpica». Alla scadenza imposta dalla Lega nazionale dilettanti, cioè le 12 di ieri, il presidente della società, Giovanni Amico, che è anche assessore allo Sport, come si era impegnato a fare, ha effettuato il versamento della quota di iscrizione, pari a 7.500 euro.

Adesso si passa alla fase B. Cioè trovare quegli imprenditori disponibili ad investire nel calcio e sostenere le spese per affrontare il campionato di Promozione. Tra le altre cose si deve fare presto perché in pratica tra 11 giorni la squadra scenderà in campo per la gara di andata dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Promozione, memorial «Orazio Siino» che inizierà il 26 agosto, contro il Salemi in trasferta.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE