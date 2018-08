Agrigento, musica e sapori al tramonto al giardino della Kolymbethra

Nel giardino della Kolymbethra ritorna Musica e Sapori di Sicilia al Tramonto, una manifestazione dedicata ai turisti nella settimana che segna il picco delle visite all’interno della Valle dei templi di Agrigento. Per quattro pomeriggi consecutivi, dal 16 al 19 agosto, dal tramonto in poi, diversi eventi verranno proposti ai visitatori. Questi Saranno accolti per una visita del giardino, per scoprirne la bellezza, poi incontreranno le migliori aziende del territorio che presenteranno, ed offriranno, i loro prodotti locali; infine, accanto ad un secolare ulivo saraceno, potranno sedersi e rilassarsi ascoltando tanta buona musica mentre la giornata si avvia dolcemente verso la sera.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE