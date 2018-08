La fortuna bacia Porto Empedocle, vinto un milione di euro al Million Day

Vincita milionaria a Porto Empedocle con il Million Day, il nuovo gioco numerico a quota fissa di Lottomatica. Si tratta della quinta vincita dall'inizio dell'anno in Sicilia.

Il fortunato giocatore ha indovinato la combinazione dei cinque numeri vincenti e realizzato così il sogno di vincere un milione di euro giocando solo un euro. I numeri giocati per realizzare la cinquina vincente sono stati: 7, 8, 23, 24 e 46.

Pochi giorni fa, l'1 agosto, era stato un giocatore di Marsala a ottenere il premio mentre lo scorso 30 aprile la dea bendata aveva portato la massima vincita al Million Day a Palermo.

Il 13 marzo la fortuna fece tappa in provincia di Catania con la dea bendata che baciò un giocatore di Mazzarrone. Infine il 16 febbraio a vincere fu un giocatore di Caltagirone. Dal giorno del lancio, il Million Day ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 67 milioni di euro, con oltre 7.800 vincite da 1000 euro.

