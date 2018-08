Nubifragio nell'Agrigentino, detriti sulle strade: ancora disagi sulla provinciale 19

Non sono state ancora ripristinate le normali condizioni di percorribilità sulla strada provinciale 19, tratto San Biagio Platani-Alessandria della Rocca, interessata dalle piogge torrenziali che hanno colpito la zona interna dell’Agrigentino. Il Settore Infrastrutture Stradali del Libero Consorzio Comunale di Agrigento è subito intervenuto e la situazione è stata tamponata con interventi effettuati già al cessare dell'emergenza maltempo. Interventi effettuati non solo sulla provinciale 19, per la rimozione di fango e detriti anche di grosse dimensioni, ma anche su diverse altre strade dei tre comparti, ricorrendo esclusivamente al personale stradale del Libero Consorzio.

