Pescherecci illegali a Porto Empedocle, scattano multe e sequestri

Le reti utilizzate per la pesca erano irregolari. I prodotti ittici non erano stati registrati sul giornale di pesca elettronico: «Log book» e dei marittimi imbarcati sui motopesca non sono risultati annotati sul ruolino equipaggio. Gli uomini della Capitaneria di porto hanno ispezionato due pescherecci mentre erano intenti in attività di pesca a circa 40 miglia a Sud del porto empedoclino.

Le reti sono state confiscate e nei confronti dei comandanti delle imbarcazioni e degli armatori sono state elevate due sanzioni amministrative da 4 mila euro a testa. Accertato che il pescato non era stato regolarmente registrato sul giornale di pesca elettronico, sono scattate altre sanzioni: 2 mila euro a testa. I prodotti ittici – circa 350 chilogrammi – sono stati sequestrati e sono stati donati a quattro enti caritatevoli.

