Akragas, il Comune scrive alla Figc e chiede l'iscrizione in Eccellenza

Un passo in avanti è stato fatto per l’Akragas 2.0. Ma è solo un tentativo di salvare il calcio in città. Una lettera, firmata dal sindaco della città dei Templi e dall’assessore allo Sport e Bilancio, Giovanni Amico, con tanto di carta intestata del Comune, è stata inoltrata alla Lega Sicula.

Nella missiva, diretta al presidente della Lega nazionale dilettanti – Figc Sicilia, Santino Lo Presti, il sindaco e l’assessore «manifestano» la loro intenzione di iscrivere una squadra della città di Agrigento nel massimo campionato regionale, quello di Eccellenza, o in alternativa nel campionato di Promozione.

