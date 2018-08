Si allontana dalla riva e rischia di annegare, bimbo di 5 anni salvato a Sciacca

Attimi di paura ieri sulle spiagge di Sciacca. Un bambino di 5 anni è sfuggito agli occhi dei genitori e si è allontanato dalla riva rischiando di annegare. Il piccolo, a pochi metri dall’arenile e in un punto dove non riusciva a puntare i piedi sul fondo, agitava le braccia alla ricerca di aiuto.

Per sua fortuna ad accorgersi del pericolo sono stati Alessandro Gallo e Pasquale Galluzzo, gli assistenti in servizio presso la torretta di Timpi Russi, che sono immediatamente intervenuti portandolo in salvo. Ulteriori dettagli sull'edizione odierna del Giornale di Sicilia.

