Moncada Agrigento in ritiro dal 24 agosto, il roster è già al completo

Ancora quattro settimane e poi la Moncada comincerà a faticare in palestra. Al raduno previsto per il prossimo 24 agosto al PalaMoncada, la Fortitudo arriverà con una certezza, roster completato con netto anticipo e panchina lunga.

Agrigento, infatti, ha allungato le rotazioni con l’innesto del 18enne centro Paolo Nicoloso che arriva da Cividale del Friuli e di cui coach Franco Ciani ha detto un gran bene. Un undicesimo elemento che in pianta stabile verrà impegnato pure con la squadra giovanile. Un profilo under 20 che la società ha voluto aggiungere al roster per non lasciare nulla di intentato.

Nicoloso insieme a tutti gli altri dovrà farsi trovare pronto all’appello fissato alle ore 18.

