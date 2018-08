Menfi, sorpreso con dell'hashish in casa: condannato a un anno e 4 mesi

Era accusato di avere detenuto nella propria abitazione 76 grammi di hashish suddivisa in stecche e porzioni che, per quantità, modalità di presentazione e per le circostanze dell’azione, appariva destinata ad un uso non esclusivamente personale e dunque per la cessione a terzi.

È l’accusa per la quale il Tribunale di Sciacca ha condannato a un anno e 4 mesi di reclusione Salvatore Bonacasa, di 20 anni, di Menfi. La droga rinvenuta dai carabinieri era nascosta in diversi luoghi dell’abitazione del giovane che era difeso dall’avvocato Calogero Lanzarone. Il giudice monocratico del Tribunale di Sciacca, Anna Guidone, ha condannato Bonacasa anche al pagamento delle spese processuali.

