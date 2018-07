Licata, otto ordinanze di demolizione dall’inizio del mese

A luglio è record, per Licata, delle ordinanze di demolizione. Il mese non è ancora finito, ma il dipartimento Territorio e Ambiente del Comune ne ha già firmate otto. Gli ultimi due provvedimenti sono stati disposti proprio negli ultimi giorni.

In tutti e gli otto i casi le ingiunzioni riguardano edifici che, secondo i tecnici del Comune, sono stati costruiti (anche solo in parte) in assenza di concessione edilizia o in difformità rispetto al progetto che è stato approvato dagli uffici competenti.

