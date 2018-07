Canicattì, rogo di Oltreponte: ingente la stima dei danni

È pesante il bilancio dei danni dell’incendio che intorno alle 2 di martedì mattina ha distrutto un’utilitaria parcheggiata davanti uno stabile nel quartiere Oltreponte di Canicattì con le fiamme che si sono estese anche ai magazzini. Non è esagerato parlare di diverse decine di migliaia di euro; forse anche centomila euro. È stato l'incendio dell’utilitaria nel cuore della notte in via Piacenza a provocato seri danni ad un palazzo che si eleva su tre piani.

L’allarme al centralino dei vigili del fuoco e a quello del commissariato della polizia di Stato è scattato intorno alle due di martedì mattina. La prima segnalazione parlava di una macchina in fiamme. Giunti sul posto però i soccorritori oltre ad accertare che l'incendio della Lancia Ypsilon vecchio modello aveva distrutto del tutto l'autovettura si sono accorti che le fiamme si erano estese a due magazzini i cui accessi sempre su via Piacenza erano adiacenti al mezzo.

