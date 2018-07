Mancanza di bagnini e reti illecite, sanzionati quattro lidi ad Agrigento

Stabilimenti balneari senza bagnini. Sono quattro quelli che sono stati sanzionati – la multa è di 1.032 euro – per mancanza delle dotazioni di sicurezza. Ma sono state ritrovati, e naturalmente recuperati e sequestrati, anche 1.150 metri di reti da posta che erano posizionate in modo illecito a pochi metri dalla costa ed è stata accertata anche la presenza di 100 metri di cima completa di 50 tubi in pvc per pesca di frodo di polpo. E poi sono state sgomberate diverse tende da campeggio collocate sull’arenile e i proprietari sono stati sanzionati e sono stati multati anche molti acquascooter.

