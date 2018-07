Raccolta rifiuti ad Agrigento, servizio prorogato in extremis

Non c’erano molte altre vie d’uscita. Se non quella, naturalmente, di sprofondare in una nuova – drammatica – emergenza rifiuti.

Oggi scade, infatti, il contratto per la raccolta della spazzatura. Ieri, come era forse prevedibile, s’è arrivati – per garantire appunto il servizio – alla firma della proroga del contratto esistente. Lunedì non ci saranno, dunque, stravolgimenti: ad Agrigento proseguirà la raccolta della differenziata e lo smaltimento della spazzatura. Maggiori dettagli nel Giornale di Sicilia in edicola.

