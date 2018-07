Commercio abusivo, il blitz dei carabinieri sul lungomare di San Leone

Hanno allentato la «morsa» e gli ambulanti – rigorosamente abusivi – e le bancarelle di merce contraffatte si sono «riappropriati» del lungomare Falcone-Borsellino di San Leone. Un «ritorno», per niente gradito, che è però durato poco. Anzi pochissimo.

Perché alle 22 circa di giovedì, i carabinieri hanno messo a segno un nuovo – l’ennesimo – blitz. E, come da copione, è stato il fuggi fuggi di immigrati ambulanti abusivi. Commercianti «improvvisati», per tirare a campare, che hanno abbandonato per terra borse, scarpe e numerosi capi d’abbigliamento. Tutto è stato, inevitabilmente, posto sotto sequestro. I dettagli nel Giornale di Sicilia in edicola.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE