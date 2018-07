Ad Agrigento è guerra alle pubblicità abusive: controlli a Villaggio Mosè e Fontanelle

È guerra alle pubblicità abusive ad Agrigento, dove la polizia municipale ha iniziato un rastrellamento di diverse zone, tra cui Villaggio Mosè, Fontanelle e Villaggio Peruzzo. Sono state già rimosse complessivamente sei vele pubblicitarie e ad ognuno è stata elevata una multa di ben 422 euro.

Per il posizionamento delle vele pubblicitarie infatti bisogna pagare la tassa ed essere autorizzati dal Municipio. L’autorizzazione, con il relativo pagamento del tributo, serve per l’occupazione del suolo pubblico.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, i controlli della polizia municipale, in materia di abusivismo commerciale, non finiranno qui ma proseguiranno nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE