Nuova strage di cani a Raffadali, in cinque trovati morti avvelenati

Nuova strage di cani randagi a Raffadali. Come riporta il Giornale di Sicilia sono cinque le carcasse ritrovate nelle campagne della cittadina in provincia di Agrigento. Si tratta di cinque cuccioli rinvenuti senza vita probabilmente a causa di alcune polpette avvelenate. Da giorni invece non si hanno più notizie di un branco di randagi che conta tra i 7 e i 10 componenti. A denunciare questa nuova strage di animali è l’associazione «Itaca di Argo», che chiede da tempo più controlli sul territorio e una maggiore attenzione sul fenomeno del randagismo.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE