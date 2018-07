Pallavolo Aragona, ingaggiata la schiacciatrice Ilenia Cammisa

La società Seap Pallavolo Aragona del presidente Nino Di Giacomo, neo promossa in serie B2, comunica di aver perfezionato l’ingaggio della schiacciatrice pugliese Ilenia Cammisa, 180 centimetri, classe 1995, originaria di Altamura, proveniente dalla Lp Pharm Napoli di B2.

Cammisa, nonostante la giovane età, è considerata una delle più forti schiacciatrici della pallavolo italiana. Ha iniziato la sua carriera ad Altamura, un centro dove il volley di alto livello è stato sempre di casa. Ha giocato parecchi campionati di serie B1 e B2 indossando le maglie dell’Idea Volley Bologna, Kermes Spezzano, Rieti, Sabaudia e Arzano.

“Sono davvero felice della mia scelta. Ciò che mi ha spinto a sposare il progetto della Seap Aragona è la fiducia che la società, con in testa il presidente Nino Di Giacomo, mi ha trasmesso - dice Ilenia Cammisa -. Sembra appunto una realtà solida, con ottimi obiettivi e personalità non indifferenti. Nella scorsa stagione ho vinto un campionato di B2 con Lp Pharm Napoli e poterlo riproporre nel mio curriculum mi renderebbe sicuramente felice e soddisfatta. Conosco l’allenatore Francesco Eliseo e con lui ho un buonissimo rapporto, sono sicura che lavoreremo bene in palestra. Sono molto fiduciosa e sicura di poter crescere e migliorare per poter dare il mio contributo alla squadra”.

