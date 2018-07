Irreperibile da un mese, i carabinieri lo scovano in una baracca nel bosco a Ravanusa

Si era nascosto in una baracca isolata all’interno di un boschetto in contrada Monte Saraceno- Stornello, a pochi metri dall’area archeologica di Ravanusa. E lo aveva fatto per sfuggire ai continui controlli dei carabinieri, eseguiti perché l’uomo era agli arresti domiciliari, e così, Giuseppe Burgio, 46enne di Ravanusa, aveva pensato bene di evadere e rendersi irreperibile. E lo era da un mese, facendo perdere le proprie tracce.

Prolungate indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Ravanusa e della Compagnia di Licata hanno consentito ai militari di restringere il cerchio delle ricerche su un’area del bosco in contrada «Monte Saraceno – Stornello» e in particolare di localizzare il covo utilizzato come nascondiglio dall’evaso. Burgio convinto di poter sfuggire alla cattura, si era infatti rifugiato in una baracca all’interno del bosco.

