Incendio a Casteltermini, intervenuto un elicottero dell'Aeronautica

Si è concluso l’intervento di un elicottero HH-139A dell’Aeronautica Militare che ha spento le fiamme divampate in zona Garifo, nel comune di Casteltermini, in provincia di Agrigento.

L’ordine di decollo è giunto dal Comando Operazioni Aeree di Poggio Renatico (Fe), in coordinamento con la sala operativa della Regione Sicilia.

L’equipaggio, in servizio di allarme antincendio e appartenente all’82° Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) di Trapani Birgi, è decollato dalla propria base intorno alle 8.30 di stamattina, giungendo sul posto circa mezz'ora dopo. In totale, il mezzo dell’Aeronautica, che operava in collaborazione con i Vigili del Fuoco, ha effettuato 11 lanci rilasciando 7700 litri di acqua prelevata dalla diga di Rosa Marina.

