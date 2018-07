Corto circuito a Canicattì, scoppia un incendio: salvati dalla polizia

Tragedia sfiorata nel centro storico di Canicattì. In un appartamento preso in affitto da una famiglia di migranti, a causa di un cortocircuito all’impianto elettrico, è divampato un incendio. E’ stato soltanto grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco prima e della polizia di Stato poi se non si sono registrate vittime.

I vigili del fuoco sono riusciti a portare in salvo la figlia della coppia. Un poliziotto, comprendendo che non c'era più molto tempo a disposizione e temendo il peggio, ha sfidato le fiamme ed è entrato nell’appartamento da dove è riuscito ad allontanare, portandola sul balcone, la giovane mamma. I pompieri hanno anche allontanato, prima che scoppiasse, una bombola del gas.

