Bovo Marina, resta aperto il chiosco in spiaggia

Rimarrà aperto per la stagione balneare in corso anche il quarto chiosco sulla spiaggia di Bovo Marina. Lo ha deciso il Tar accogliendo il ricorso del proprietario contro l’ordinanza di messa in pristino dei luoghi emessa dalla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento. La stessa decisione è stata assunta dai giudici amministrativi già nei mesi scorsi a proposito degli altri tre chioschi presenti nella località balneare di Montallegro.

Il signor G.M., ventottenne montallegrese, è il titolare del chiosco balneare in questione, un’attività commerciale a carattere stagionale per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande sulla spiaggia di Bovo Marina, che si trova tra Eraclea Minoa e Torre Salsa.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE