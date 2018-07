Rapine nel Belice, condannati tre di Sambuca

Una sforbiciata alle pene, ma la conferma del quadro accusatorio che aveva già portato alla condanna in primo grado per i sambucesi indicati come basisti nel processo su rapine e tentate rapine in banca nel Belice scaturito dall’operazione dei carabinieri «The Wall».

La conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado per i tre sambucesi era stata chiesta in appello dal procuratore generale, Giuseppe Fici, e per uno di loro anche una pena maggiore di due anni di reclusione.

