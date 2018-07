Lavori in via Fani a Ribera, slitta la firma

Era attesa ieri la firma del contratto tra l’Istituto Autonomo Case Popolari di Agrigento e la ditta vincitrice della gara d’appalto per la demolizione e ricostruzione delle case popolari di Largo dei Martiri di via Fani, a Ribera, ma non c’è stata. E questa volta non si riesce neanche a sapere per quale ragione la firma non è arrivata.

Dall’Iacp di Agrigento si riesce ad apprendere soltanto che il contratto non è stato firmato e il sindaco di Ribera, Carmelo Pace, che ieri mattina aveva riferito che avrebbe verificato la situazione nel pomeriggio non ha più risposto al telefono.

