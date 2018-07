Lavori per l'illuminazione del porto di Licata, arriva un finanziamento d'urgenza

Si è concluso l’iter burocratico che ha portato il Genio Civile di Agrigento ad affidare "in somma urgenza" i lavori per l’impianto di illuminazione del porto di Licata. Lo si legge in una nota del deputato regionale Carmelo Pullara che ricorda come "il buon funzionamento del porto di Licata è fondamentale per la nostra città.

La sua corretta fruizione infatti, consente alla marineria locale di poter produrre creando economia e introito. Per questo, come promesso, ho messo in campo tutti gli strumenti a mia disposizione per risolvere il problema legato al mal funzionamento delle torri faro". "Dopo il necessario sopralluogo iniziale, durante il quale sono stati rilevati e sottoscritti a verbale i difetti di mal funzionamento dell’intero impianto per accertane le cause e per individuarne le soluzioni - dice Pullara - sono stati affidati i lavori di manutenzione straordinaria alla ditta competente che, secondo stima, li realizzerà entro 120 giorni. Questo permetterà ai nostri pescatori di poter svolgere, tranquillamente, il loro lavoro che solitamente viene svolto in orari notturni".

© Riproduzione riservata