Hotspot a Lampedusa, bando per la gestione

Verso la riapertura dell’hotspot di Lampedusa. La Prefettura di Agrigento, ha infatti attivato le procedure per l’affidamento temporaneo della gestione del centro, in attesa che venga completata la gara europea per l’individuazione del nuovo gestore.

«Sul sito istituzionale dell’ufficio territoriale del Governo, sono stati pubblicati il bando e gli allegati per la procedura negoziata urgente per l’affidamento della gestione del Centro di prima accoglienza – hotspot di Lampedusa, per 96 posti per un periodo breve, cioè dal mese di agosto fino alla conclusione di una gara – si legge in una nota della Prefettura di Agrigento – di rilevanza europea in corso di elaborazione ed entro i limiti dell’importo complessivo massimo del servizio di 750.000 euro (Iva esclusa). Gli operatori economici con competenza nel settore dell’accoglienza potranno partecipare alla procedura presentando offerta secondo le modalità riportate nell’avviso, entro mezzogiorno del 31 luglio».

