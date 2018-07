Furto alla rete idrica, cinque arresti a Licata

Sono stati scoperti mentre erano in procinto di realizzare una sorta di bypass per convogliare l’acqua della condotta idrica principale in una vasca che poi sarebbe servita per irrigare i terreni.

Con l’accusa di furto aggravato di acqua sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Licata, coordinati dal capitano Francesco Lucarelli, cinque persone di cui, al momento non sono state diffuse le generalità.

