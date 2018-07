Ad Agrigento è tornata l'emergenza idrica: l'allarme coinvolge tutti i paesi

Guasti, carenza, problemi ed è la solita estate senza acqua per Agrigento e la sua provincia. L’allarme parte dal capoluogo - come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola - ma coinvolge tutti i paesi che da luglio si troveranno a fare i conti con un’emergenza idrica di cui i primi presagi si erano avuti già in autunno, quando i sindaci chiedevano a gran voce l’intervento della Regione per gli invasi pieni di fango che, complici le scarse piogge, avevano accumulato poca acqua.

Il consumo maggiore di acqua, l’afflusso dei turisti che aumenta in modo enorme la presenza umana nelle cittadine e di conseguenza lo sfruttamento dell’acqua, hanno fatto il resto.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE