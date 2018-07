Violano la sorveglianza speciale, due giovani arrestati ad Agrigento

Uno è stato sorpreso, alla guida di un’autovettura che non avrebbe potuto guidare perché senza patente, lungo la via Passeggiata archeologica. L’altro, invece, alla guida di un motociclo che anche lui non avrebbe potuto guidare, è stato «pizzicato» nei pressi di piazzetta San Calogero. Sono due gli agrigentini che sono stati arrestati, fra il pomeriggio e la serata di venerdì. Entrambi avrebbero violato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale alla quale erano stati sottoposti. Uno di loro è Salvatore Camilleri, agrigentino di 21 anni. Il ragazzo risultava essere sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con l’obbligo di soggiorno.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE