Rifiuti ad Agrigento, nuove regole per la raccolta differenziata

Il tempo della tolleranza è finito: i rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente nei mastelli o carrellati. E ciascun contenitore deve consentire l’identificazione dell’utente e deve rispettare la cromia connessa al rifiuto: colore verde per il vetro, giallo per la plastica e i metalli e così via. Il sindaco Lillo Firetto, con l’obiettivo di ottimizzare la raccolta differenziata, ha dettato nuove disposizioni. Fino al 30 settembre, i mastelli - chiusi e senza rifiuti che fuoriescano - dovranno essere esposti dalle 23 alle ore 6 del giorno del ritiro. Il servizio ordinario, che riprenderà il primo ottobre invece, prevede la collocazione dei mastelli dalle 21 del giorno precedente e fino alle 6 del giorno del ritiro. I mastelli dovranno essere ritirati dall’esposizione e, in ogni caso, non oltre le ore 15.

