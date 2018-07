Nuovo colpo per la Pallavolo Aragona, ingaggiata Martina Baruffi

Ancora un colpo di mercato per la Seap Pallavolo Aragona che ha comunicato di aver ingaggiato Martina Baruffi, palleggiatrice classe 1994, originaria di Montebelluna e proveniente dalla P2p Givova Baronissi di serie A2.

La nuova regista della squadra agrigentina, nonostante la giovane età, ha una grande esperienza alle spalle per aver girato l'Italia e disputato tanti campionati nazionali con le maglie di Asti (serie B1), Genova (B2), Trento (B2) Pordenone (B1), Perugia (B1), Isernia (B1) e Baronissi (A2).

“Sono molto carica e non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza - ha detto la Baruffi - il presidente Nino Di Giacomo è stato convincente fin da subito ed il progetto che mi ha illustrato è stato molto allettante. Dopo la recente stagione in serie A2, mi sento molto cresciuta sotto l’aspetto tecnico e sono pronta a dare il mio contributo in una categoria inferiore che conosco bene per averla disputata alcuni anni fa. Spero che la prossima stagione ci regali tantissime soddisfazioni. Sono un'atleta alla quale piace lavorare duramente e che non ama le sconfitte, sono molto competitiva. Farò di tutto, insieme alle mie nuove compagne, per far divertire il pubblico che ci verrà a vedere”.

