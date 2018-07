Guasti agli acquedotti, fornitura idrica sospesa in otto Comuni dell'Agrigentino

Ancora problemi idrici ad Agrigento e provincia. La società Girgenti Acque ha comunicato che nella notte si sono verificati imprevedibili e concomitanti guasti sugli acquedotti principali.

Di conseguenza sono state effettuate delle manovre lungo l’acquedotto che hanno determinato la temporanea sospensione della fornitura idrica in otto Comuni: Agrigento, nelle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto, Joppolo Giancaxio, Sant'Angelo Muxaro, San Biagio Platani, Santa Elisabetta, Aragona, Porto Empedocle e Raffadali.

I guasti imprevisti potranno causare slittamenti e limitazioni sulla turnazione idrica prevista per la giornata di oggi e di domani. La fornitura ai serbatoi Comunali verrà ripristinata entro le ore 13 di oggi.

In un secondo comunicato Girgenti Acque ha invitato "ad un uso responsabile della risorsa idrica evitando gli sprechi inutili in quanto, oltre ad una fisiologica e strutturale diminuzione della risorsa idrica disponibile nel periodo estivo, si sono aggiunti concomitanti ed imprevedibili guasti sugli acquedotti principali".

"Girgenti Acque - continua la nota - ha adottato tutte le misure per la redistribuzione e il riequilibrio delle risorse idriche disponibili per ripartire equamente, tra tutti i Comuni gestiti, la riduzione palesata, con l’inevitabile allungamento dei turni di erogazione".

Infine un cenno sui continui problemi alla rete idrica agrigentina: "Girgenti Acque S.p.A. ha da tempo segnalato la precarietà del sistema delle infrastrutture idriche, sollecitando agli Enti preposti l’adozione delle misure necessarie, quali il pieno utilizzo di tutte le fonti idriche della Provincia non utilizzate o parzialmente utilizzate, il finanziamento degli interventi di rifacimento delle reti idriche comunali (in primis del Comune di Agrigento), tutte misure che renderebbero disponibili ulteriori risorse per la comunità agrigentina".

