Agrigento, turista abbandona rifiuti a San Leone: 600 euro di multa

Non bastavano gli agrigentini. Adesso anche i turisti. È quello che, grosso modo, hanno pensato anche gli agenti della polizia municipale quando, nella serata di giovedì, hanno sorpreso – nel quartiere balneare di San Leone – un turista di Brescia mentre abbandonava rifiuti. Anche il turista – esattamente per come è stato già fatto e per come continuerà ad essere fatto nei confronti degli agrigentini – è stato sanzionato. Pure lui dovrà pagare ben 600 euro. I controlli della polizia municipale di Agrigento, che è coordinata dal comandante Gaetano Di Giovanni, non si fermano e vengono realizzati sia in centro che nei quartieri periferici.

