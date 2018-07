Guasto all'acquedotto, distribuzione idrica sospesa a Favara

Disagi nella distribuzione dell'acqua a Favara a causa di un guasto all'acquedotto Voltano. Nella mattinata di oggi Girgenti Acque ha comunicato che gli operatori della società hanno riscontrato una perdita idrica sull'acquedotto, nella linea che alimenta il Comune di Favara, precisamente in contrada da San Benedetto, nel territorio del Comune di Aragona.

Per tale motivo, la distribuzione idrica nel Comune agrigentino è stata temporaneamente sospesa per consentire l’esecuzione dei lavori di riparazione. I tecnici sono già sul posto per eseguire i necessari interventi.

Girgenti Acque informa che la distribuzione idrica tornerà regolare non appena saranno ultimate le dovute operazioni di manutenzione, normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici.

