Santa Margherita Belice, Palazzo Lombardo sarà demolito

Firmato ieri mattina al Comune di Santa Margherita Belice il contratto per la demolizione di palazzo Lombardo, costruito nel 1967. Sono arrivati in municipio i rappresentanti dell’impresa V.N.A., società edile di Raffadali, che si è aggiudicata i lavori, presentando l’offerta migliore tra le 16 che sono state avanzate. Il tempo di allestire il cantiere, pochi giorni, e sarà avviata l’opera, la demolizione di una struttura di 7 piani con 600 metri quadrati di superficie coperta, da completare entro 90 giorni. I dettagli nel Giornale di Sicilia in edicola.

