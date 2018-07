Porto Empedocle, avrebbe indotto una 12enne a praticare autoerotismo: accusato 19enne

A giudizio con l’accusa di avere indotto una ragazzina di 12 anni a praticare autoerotismo e poi fotografarsi e inviargli gli screenshot sullo smartphone. Per il pubblico ministero Salvatore Vella, il diciannovenne Salvatore Galante di Porto Empedocle deve essere rinviato a giudizio per l’imputazione di atti sessuali con minorenne. Pur non essendoci stato alcun contatto fisico fra i due, la circostanza di averla indotta a masturbarsi – secondo il pm – equivale all’aver compiuto il reato.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, la complessa e delicata vicenda risale ai mesi scorsi e, in particolare, al periodo compreso fra l’ottobre e il dicembre del 2017.

Ge.Ca.

