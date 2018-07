L'addio a Marco Ferrera, lutto cittadino a Porto Empedocle

Sarà lutto cittadino. A Porto Empedocle, ieri sera, s’attendeva soltanto di sapere la data e l’orario dei funerali di Marco Ferrera e verrà proclamato il lutto cittadino.

Come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola, si pensa già anche di commemorare il trentasettenne, capitano della squadra di calcio «Empedoclina», con la collocazione di una targa nello stadio o con l’intitolazione – non appena verranno effettuati i lavori – della tribuna del «Collura». Porto Empedocle, così come Agrigento – la città dove si è verificato l’incidente mortale – sono sotto choc. Increduli e forse anche arrabbiati. «Perché Marco Ferrera amava la vita».

