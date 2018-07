Campobello, messa in sicurezza di tre edifici scolastici

L’Amministrazione comunale di Campobello di Licata - come si legge nel Giornale di Sicilia in edicola - ha deliberato di partecipare all’avviso pubblico per la nuova programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il triennio 2016-2020, su misure urgenti in materia di istruzione, Università e Ricerca, e per la concessione di contributi per la messa a norma antincendio degli edifici scolastici "Carnevale", "Pascoli" e "Don Bosco".

Le delibere municipali sono state approvate in linea amministrativa, a firma dell’ingegnere Giovanni Casuccio. Sono stati approvati anche gli atti per la partecipazione al bando. Per la scuola “Carnevale”, i lavori a base d’asta è di euro 954.507 (esclusi gli oneri di sicurezza di euro 19.480).

