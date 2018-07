La Valle dei Templi aperta anche di notte: spettacoli, musica e visite dal tramonto all'alba

Non semplici visite ma vere e proprie esperienze, all'interno di un parco che non chiude mai.

La Valle dei Templi di Agrigento - in assoluto il sito italiano che più è cresciuto in termini di ingressi e di gradimento del pubblico - dà il via alla stagione estiva rimanendo aperto dal tramonto all'alba, fatta eccezione per qualche ora la notte.

Spettacoli in notturna, itinerari guidati dalla luce delle “lucciole” e musica sotto il Tempio di Giunone. Oltre, naturalmente, alle visite quotidiane ad un sito unico al mondo, patrimonio Unesco, che ad ogni scavo avviato, dimostra di tenere serbati altri segreti.

Per questo motivo, le visite della Valle diventano esperienza, sensoriale, sociale, e perfino enogastronomica.

Alla scoperta della Valle dunque in qualsiasi momento della giornata, accompagnati dalle “lucciole” (collane luminose che segneranno il percorso dei visitatori, per incontrare i protagonisti della mitologia) o con caschetto protettivo e lanterna, lungo gli Ipogei della Valle di età paleocristiana. Visite presso le catacombe bizantine, per finire con un aperitivo al tramonto. Oppure visita all’area sacra della città antica, al sorgere del sole, completata da una colazione con granita e brioche.

