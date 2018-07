La Fortitudo Agrigento e Cannon ancora insieme: l'americano firma il rinnovo

Jalen Cannon e la Fortitudo Moncada Agrigento insieme per un'altra stagione. La società biancazzurra ha comunicato di aver raggiunto un accordo con lo statunitense che vestirà la maglia della Fortitudo anche l'anno prossimo.

Tra i grandi protagonisti della stagione appena trascorsa, l'ala-centro americana è stato il migliore realizzatore della squadra con 15,4 di media punti a partita. “Mr Cannon” è stato il giocatore più utilizzato da coach Franco Ciani, con una media di 36,9 minuti.

Soddisfazione da parte del direttore sportivo Cristian Mayer: "Sono davvero contento. È il primo americano che resta con noi anche per la prossima stagione, sinonimo che ad Agrigento si sta davvero bene. Sono convinto che lui possa ancora fare di più. Spero che Cannon aumenti di molto il suo potenziale, per lui è un passo importante. Lavoreremo per migliorare certi aspetti, così come abbiamo fatto lo scorso anno. È rimasto con noi, dunque, ha voglia di lavorare e di fare sempre meglio per poi lanciarsi in campionati superiori".

