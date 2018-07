Incidente mortale ad Agrigento, 38enne si schianta in moto sulla strada per San Leone

Schianto mortale ad Agrigento questa mattina presto. A perdere la vita un motociclista di 37 anni di Realmonte. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della sezione della polizia stradale di Agrigento l’incidente sarebbe autonomo e si è verificato in via Luca Crescente, la strada che collega Porta Aurea con la spiaggia di San Leone.

L’uomo, all'alba di questa mattina, stava viaggiando a bordo della sua motocicletta quando, per cause in via d’accertamento ha perso il controllo del mezzo ed è finito sul selciato.

Sul posto, oltre agli agenti anche i soccorritori del 118 hanno tento di rianimare il centauro che però sembra fosse morto sul colpo per il violentissimo impatto. Ad effettuare i rilievi la polizia stradale che cercherà di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente.

Lo scorso 22 aprile un altro motociclista aveva perso la vita sulla Palermo-Agrigento nei pressi di Bolognetta. Stefano Sacchetti, di 29 anni, era morto dopo essersi schiantato con la moto. Il giovane, residente a Fondi, nel Lazio, ma di origini siciliane, aveva perso il contro del mezzo, cadendo e urtando violentemente a terra. Gli uomini del 118 lo avevano trasportato d'urgenza all'ospedale Civico di Palermo, ma era morto subito dopo essere arrivato al nosocomio.

